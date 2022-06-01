Токаев о "продлении" своих полномочий через референдум: Таких намерений не было и не будет

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о важности конституционных преобразований в стране. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"В Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований.

К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. И за рубежом тоже. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента.

Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет.

Представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов", – заявил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1972055-takih-namereniy-ne-bylo-i-ne-budet-tokaev-o-prodlenii-sroka-prezidentskih-polnomochiy/