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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников культуры и искусства, а также сообщил, что поручил проработать вопрос о возвращении звания "Народный артист Казахстана". Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений!" - поздравил Касым-Жомарт Токаев.

Он также сообщил, что сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания "Народный артист Казахстана".

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері". Ряд казахстанцев удостоились этого звания за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1970382-tokaev-pozdravil-rabotnikov-kultury-i-iskusstva/