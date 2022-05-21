Токаев присвоил звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ряду казахстанцев
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Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері". Ряд казахстанцев удостоились этого звания за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной. Текст документа опубликован на официальном сайте Акорды.
Президент за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Казахстаном присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":
1. Абаханову Искаиру Джардемовичу - певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы;
2. Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне - директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область;
3. Адилову Кайратбеку Нурушевичу - артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;
4. Айткожановой Райхан - профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;
5. Алимбекову Жунису Нургазовичу - артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»;
6. Байбусинову Нуржану Тлеубековичу - дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы;
7. Балагумарову Дастану Кайролаевичу - старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;
8. Бапанову Алибаю Калтаевичу - профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;
9. Бахтыгерееву Бейбиту Салауатовичу - директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»;
10. Бокыбаеву Нурбакыту Абдыгалиевичу - директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы;
11. Борецкому Олегу Михайловичу - доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы;
12. Варисову Нуралиму Мамутовичу - певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы;
13. Габбасовой Гульмире Надымовне - доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;
14. Галсанову Александру Валерьевичу - главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область;
15. Ганн Лидие Давыдовне - заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы;
16. Дараеву Махмуту Мариповичу - артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы;
17. Ермекбаеву Али Акбергеновичу - художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»;
18. Жармухамбетовой Мадине Кайрбековне - хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар;
19. Исенову Тасмухану Жаксыгалиевичу - заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы;
20. Капалбекову Нагашибеку - главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы;
21. Каримову Негметулле Харрасовичу - профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;
22. Кобжановой Светлане Жумасултановне - заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы;
23. Койлышову Сериккулу Курманкуловичу - артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;
24. Махан Құрманбай Жарқынбайұлы - руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан;
25. Мукажановой Кульжазире Жумадильевне - заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы;
26. Муканову Аскару Тулеугалиевичу - артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан;
27. Мырзахан Әлімхан Мырзаханұлы - руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»;
28. Нұрхалық Серік Сақбайұлы - артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»;
29. Передеро Татьяне Владимировне - концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»;
30. Сабиргалиевой Санжан Тулеуовне - артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы;
31. Сону ЛаврентиюДядюновичу - режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;
32. Сраилову Бахыту Бекмурзаулы - директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область;
33. Сыздыкову Дуйсенхану Ерехановичу - руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;
34. Сырлыбаеву Серику Омаровичу - профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;
35. Тазабекову Орынбасару Калыкпаевичу - директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы;
36. Танабаевой Саре Ескаировне - ветерану труда, Западно-Казахстанская область;
37. Тастанбекову Ержану Отановичу - композитору, город Алматы;
38. Текееву Сатыбалды Кошкимбаевичу - кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;
39. Темербаевой Галие Амеркамзаевне - артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»;
40. Туктибаеву Сеиткасыму Шеримовичу - директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»;
41. Уважанову Канату Стальевичу - главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;
42. Умбеталиевой Долорес Александровне - руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан;
43. Утебаевой Майсе Омарбековне - преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы;
44. Утуленовой Мапрузе Кадешевне - певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область;
45. Хлащевой Ольге Дмитриевне - руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;
46. Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы - директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область;
47. Шекерову Бекбулату Базарбаевичу - главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;
48. Шоманұлы Әбілқасым - киноактеру, город Алматы.
"Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - указывается в тексте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1970377-tokaev-prisvoil-zvanie-qazaqstannyn-enbek-sinirgen-qayratkeri-ryadu-kazahstantsev/