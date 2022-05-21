Токаев присвоил звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ряду казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері". Ряд казахстанцев удостоились этого звания за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной. Текст документа опубликован на официальном сайте Акорды.

Президент за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Казахстаном присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":

1. Абаханову Искаиру Джардемовичу - певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы;

2. Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне - директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область;

3. Адилову Кайратбеку Нурушевичу - артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

4. Айткожановой Райхан - профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;

5. Алимбекову Жунису Нургазовичу - артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»;

6. Байбусинову Нуржану Тлеубековичу - дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы;

7. Балагумарову Дастану Кайролаевичу - старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;

8. Бапанову Алибаю Калтаевичу - профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;

9. Бахтыгерееву Бейбиту Салауатовичу - директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»;

10. Бокыбаеву Нурбакыту Абдыгалиевичу - директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы;

11. Борецкому Олегу Михайловичу - доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы;

12. Варисову Нуралиму Мамутовичу - певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы;

13. Габбасовой Гульмире Надымовне - доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы;

14. Галсанову Александру Валерьевичу - главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область;

15. Ганн Лидие Давыдовне - заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы;

16. Дараеву Махмуту Мариповичу - артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы;

17. Ермекбаеву Али Акбергеновичу - художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»;

18. Жармухамбетовой Мадине Кайрбековне - хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар;

19. Исенову Тасмухану Жаксыгалиевичу - заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы;

20. Капалбекову Нагашибеку - главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы;

21. Каримову Негметулле Харрасовичу - профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;

22. Кобжановой Светлане Жумасултановне - заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы;

23. Койлышову Сериккулу Курманкуловичу - артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

24. Махан Құрманбай Жарқынбайұлы - руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан;

25. Мукажановой Кульжазире Жумадильевне - заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы;

26. Муканову Аскару Тулеугалиевичу - артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан;

27. Мырзахан Әлімхан Мырзаханұлы - руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»;

28. Нұрхалық Серік Сақбайұлы - артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»;

29. Передеро Татьяне Владимировне - концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»;

30. Сабиргалиевой Санжан Тулеуовне - артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы;

31. Сону ЛаврентиюДядюновичу - режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

32. Сраилову Бахыту Бекмурзаулы - директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область;

33. Сыздыкову Дуйсенхану Ерехановичу - руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

34. Сырлыбаеву Серику Омаровичу - профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан;

35. Тазабекову Орынбасару Калыкпаевичу - директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы;

36. Танабаевой Саре Ескаировне - ветерану труда, Западно-Казахстанская область;

37. Тастанбекову Ержану Отановичу - композитору, город Алматы;

38. Текееву Сатыбалды Кошкимбаевичу - кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

39. Темербаевой Галие Амеркамзаевне - артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»;

40. Туктибаеву Сеиткасыму Шеримовичу - директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»;

41. Уважанову Канату Стальевичу - главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы;

42. Умбеталиевой Долорес Александровне - руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан;

43. Утебаевой Майсе Омарбековне - преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы;

44. Утуленовой Мапрузе Кадешевне - певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область;

45. Хлащевой Ольге Дмитриевне - руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

46. Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы - директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область;

47. Шекерову Бекбулату Базарбаевичу - главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы;

48. Шоманұлы Әбілқасым - киноактеру, город Алматы.

"Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - указывается в тексте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1970377-tokaev-prisvoil-zvanie-qazaqstannyn-enbek-sinirgen-qayratkeri-ryadu-kazahstantsev/