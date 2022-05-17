Касым-Жомарт Токаев отмечает свое 69-летие

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 17 мая, свой день рождения празднует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В этом году глава государства отмечает свое 69-летие, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году в Алматы. Его отец – известный писатель Кемель Токаев, а мать – преподавательница Турар Шабарбаева.

В 1970 году, окончив среднюю школу № 25 в южной столице, Токаев поступил в Московский государственный институт международных отношений.

В 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД РФ.

Свой трудовой путь будущий президент Казахстана начал в 1975 году в качестве дежурного референта в министерстве иностранных дел СССР.

В разные годы он работал секретарем Министерства иностранных дел СССР.

В 1992 году получил должность заместителя министра иностранных дел Казахстана, через год – возглавил это же министерство.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра, в октябре того же года был назначен премьер-министром республики.

В январе 2002 года подал в отставку и впоследствии был назначен государственным секретарем – министром иностранных дел. На этой должности он проработал до января 2007 года.

В 2007 году был избран председателем сената парламента. В марте 2011 года был назначен заместителем генсекретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

В октябре 2013 года он вновь был избран председателем сената парламента Казахстана. Этот пост Токаев занимал в течение последующих шести лет.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента, временно передав правление государством в руки Касым-Жомарта Токаева.

С 10 июня того же года Токаев является действующим президентом Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1969585-kasym-zhomart-tokaev-otmechaet-svoe-69-letie/