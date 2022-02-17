Аким Мангистауской области доложил Токаеву об обстановке в регионе

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Ногаев. Архивное фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства

"Нурлан Ногаев доложил главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области", - сообщил Уали.

По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1956549-akim-mangistauskoy-oblasti-dolozhil-tokaevu-ob-obstanovke-v-regione/