Токаев ответил, договаривался ли с ним Назарбаев о своей неприкосновенности

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: elbasy.kz

Президента Касым-Жомарта Токаева в интервью, которое вышло на ТК "Хабар 24", спросили – был ли между ним и Нурсултаном Назарбаевым разговор о неприкосновенности и привилегиях Первого Президента и его семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила интервьюер, в обществе появилось мнение, что в момент беспорядков в Алматы, когда Назарбаев не появлялся в публичном пространстве, между ним и президентом шел "торг" насчет привилегий и неприкосновенности Первого Президента и его семьи.

"Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о личных привилегиях тоже не было.

Единственное - был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что я с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу.

28 января состоялся съезд партии Nur Otan - я там выступил и дал оценку исторической роли Нурсултана Назарбаева. Я полагаю, эта оценка объективная, и надеюсь, что именно на эту оценку, на эту характеристику люди будут ориентироваться в будущем", - ответил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953654-tokaev-otvetil-dogovarivalsya-li-s-nim-nazarbaev-o-svoey-neprikosnovennosti/