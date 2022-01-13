Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.

Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1951031-tokaev-provel-telefonnye-peregovory-s-glavami-gosudarstv-chlenov-odkb/