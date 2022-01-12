"Даю слово, будем оказывать постоянную помощь": Токаев встретился с семьями погибших силовиков

Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Алматы лично передал ордена родственникам силовиков, погибших в ходе беспорядков в городе, передает официальный сайт Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алматы.
Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка.
"Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить.
Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", – сказал президент.
Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.
В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени – вдове полицейского-водителя УП Алмалинского района города Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя УП Алмалинского района Рината Камбетова.
Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что такие трагические события больше не повторятся в нашей стране.
Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. В ходе своего визита он провел заседание городского оперштаба.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950828-dayu-slovo-budem-okazyvat-postoyannuyu-pomosch-tokaev-vstretilsya-s-semyami-pogibshih-silovikov/