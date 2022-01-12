"Даю слово, будем оказывать постоянную помощь": Токаев встретился с семьями погибших силовиков

Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Алматы лично передал ордена родственникам силовиков, погибших в ходе беспорядков в городе, передает официальный сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алматы.

Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Фото: Акорда

"Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить.

Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Фото: Акорда

В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени – вдове полицейского-водителя УП Алмалинского района города Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя УП Алмалинского района Рината Камбетова.

Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что такие трагические события больше не повторятся в нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Фото: Акорда

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. В ходе своего визита он провел заседание городского оперштаба.

Встреча Токаева с семьями погибших в Алматы. Фото: Акорда

Ордена. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950828-dayu-slovo-budem-okazyvat-postoyannuyu-pomosch-tokaev-vstretilsya-s-semyami-pogibshih-silovikov/