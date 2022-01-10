Токаев дал четкое разъяснение по поводу размещения сил ОДКБ в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев в ходе двусторонних переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в режиме видеоконференцсвязи дал четкое разъяснение по поводу размещения в Казахстане миротворческих сил ОДКБ, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы с главой Евросовета Касым-Жомарт Токаев дал четкое разъяснение по поводу размещения на территории нашей страны контингента миротворческих сил ОДКБ.

"Хочу подчеркнуть, что они не принимают участия в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять действия по противодействию террористам.

Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – сказал президент Казахстана.

Президент подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

Также в ходе этих переговоров глава государства рассказал о замысле террористов, напавших на Казахстан, а также озвучил предварительный экономический ущерб от беспорядков по всей стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950359-tokaev-dal-chetkoe-razyasnenie-po-povodu-razmescheniya-sil-odkb-v-kazahstane/