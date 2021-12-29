Вывески и реклама на казахском: Токаев подписал закон о визуальной информации

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который предполагает обязать оформлять вывески и рекламу в стране на государственном языке, передает официальный сайт Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности", - говорится в сообщении.

Его текст публикуется в печати.

Напомним, что об инициативе сделать оформление надписей на дорожных знаках, рекламе, ценниках и меню на казахском языке обязательным стало известно в начале октября.

Как пояснял тогда депутат Берик Абдыгалиулы, цель законопроекта – установить дополнительные требования по правильному изложению и аутентичности перевода текстов наружной рекламы и вывесок, а также другой визуальной информации на государственном языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1949203-vyveski-i-reklama-na-kazahskom-tokaev-podpisal-zakon-o-vizualnoy-informatsii/