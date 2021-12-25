Стало известно, когда Токаев ревакцинируется от коронавируса

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, когда Касым-Жомарт Токаев ревакцинируется от коронавируса. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"На мое имя поступают многочисленные запросы по поводу вопроса ревакцинации президента Касым-Жомарта Токаева от COVID-19.

В соответствии с рекомендациями медиков, глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из вакцин, доступной для нашего населения", - сообщил Берик Уали.

Напомним, в начале апреля текущего года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1948512-stalo-izvestno-kogda-tokaev-revaktsiniruetsya-ot-koronavirusa/