Токаев принял главу Агентства по противодействию коррупции Ахметжанова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Руководитель антикоррупционного ведомства представил президенту отчет о результатах деятельности Агентства за 11 месяцев 2021 года.
В текущем году зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Изобличено 1280 лиц, из них 159 руководителей государственных органов различных уровней. В бюджет возмещено более 20 миллиардов тенге причиненного ущерба.
Марат Ахметжанов доложил об итогах комплексного анализа сферы субсидирования в сельском хозяйстве, ситуации в транспортной сфере и результатах досудебных расследований по уголовным делам.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформировал о ходе исполнения его поручения по разработке Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.
Глава государства дал положительную оценку работы Антикоррупционной службы и одобрил новые подходы к противодействию коррупции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945220-tokaev-prinyal-glavu-agentstva-po-protivodeystviyu-korruptsii-ahmetzhanova/