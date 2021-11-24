Токаев: Скрытых врагов Казахстана немало

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК в среду обнародовала заявление президента Касым-Жомарта Токаева о скрытых врагах Казахстана, которое было озвучено на коллегии КНБ в июне 2020 года, передает NUR.KZ.

На сайте комитета размещено сообщение, посвященное преемственности стратегическому курсу в рамках политического транзита, старт которому был дан 19 марта 2019 года в 19:00, когда Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за поддержку и передал главный пост в стране Касым-Жомарту Токаеву.

В публикации говорится, что преемственность стратегического курса в полной мере относится и к вопросам обеспечения национальной безопасности. Выступая на коллегии КНБ в июне 2020 года, а также в ходе посещения базы ССН «А» в Актау, Токаев поставил ряд основополагающих задач, так как каждая служба, каждый сотрудник КНБ выполняет великую миссию – защищает Казахстан от посягательств извне и изнутри.

«Надо всегда помнить, что скрытых недругов, врагов Казахстана немало, они не сидят сложа руки, действуют против интересов нашей страны активно, изощренно, умело. Деятельность комитета становится все более значимой в условиях стремительно меняющейся «новой реальности», – сказал президент.

По информации пресс-службы КНБ, новая реальность диктует новые вызовы времени. На их преодоление нацелена недавно принятая Стратегия национальной безопасности на 2021–2025 годы, которая содержит концептуально новые подходы к защите интересов страны.

«Казахстан вошел в новую эпоху. Момент «19-19-19» не стал потрясением. Модель мирного и спокойного транзита власти в нашей стране может служить образцом. Ведь нередко в ходе подобных процессов происходят сложные и часто непредсказуемые события, которые приводят к конфликтным ситуациям, а иногда и того трагичнее – потере независимости и суверенитета. В Казахстане в этот ответственный и исторический для любого государства момент царило единство и сплоченность, что свидетельствовало о доверии народа и его уверенности в будущем.

В обществе не произошло политических и социальных потрясений. Разноплановые проблемы в сфере внутренней политики, социальном и экономическом секторах были, есть и будут. От этого никуда не деться любому государству. И замалчивать их было бы верхом несправедливости. Важно другое – само течение общественных процессов получило новый импульс. В ходе транзита система государственного управления блестяще выдержала серьезный экзамен на жизнеспособность», - отмечается в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943674-tokaev-skrytyh-vragov-kazahstana-nemalo/