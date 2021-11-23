Пресс-секретарь Назарбаева объяснил его решение о передаче полномочий в Nur Otan Токаеву

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий председателя партии Nur Otan главе государства Касым-Жомарту Токаеву, передает NUR.KZ.

"Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается Лидером нашей нации – Елбасы, выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом.

Думаю, каждый осознает, что человек, стоявший у истоков создания современного Казахстана, вложивший в страну свою душу и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить интересами народа, болеть за будущее нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным.

Сегодняшнее решение – это лишь логическое продолжение транзита власти. Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия "Nur Otan" должна быть главной опорой для Президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

В соответствии с Уставом партии избрание и освобождение от должности ее Председателя относится к исключительной компетенции Съезда партии "Nur Otan". До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться Председателем партии", - заявил он.

Напомним, сегодня во время расширенного заседания политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев объявил, что решил передать полномочия председателя партии президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943561-press-sekrter-nazarbaeva-obyasnil-ego-reshenie-o-peredache-polnomochiy-v-nur-otan-tokaevu/