Назарбаев передаст свои полномочия в Nur Otan Токаеву

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Сегодня в столице во время расширенного заседания политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев решил передать полномочия председателя партии президенту Касым-Жомарту Токаеву, об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter.

"В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии "Nur Otan", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии", - написал Укибай.

Отметим, что после того, как Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана, он остался на должности председателя партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943556-nazarbaev-peredal-svoi-polnomochiya-v-nur-otan-tokaevu/