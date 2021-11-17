Назарбаев: Мир балансирует на грани ядерной войны

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании "Астана Клуб 2021" рассказал о вызовах современности, передает корреспондент NUR.KZ.

Назарбаев отметил, что в последние годы ситуация в мире стремительно деградирует. Ключевым вызовом, по его словам, остается пандемия коронавируса.

"По данным ВОЗ, в мире уже количество зараженных превысило 250 млн человек, более 5 млн жизней потеряно. Это ужасающая статистика для мирного времени. Глобальному сообществу пока не удается обуздать распространение вируса", – сказал он.

Негативным фактором, по мнению Елбасы, выступает усиление противостояния крупных мировых держав. Особое беспокойство у него вызывают ситуация вокруг Тайваня, где США и Китай наращивают силовое присутствие, не спадающая геополитическая напряженность между Россией и европейскими странами, а также сохраняющие остроту конфликты вокруг Украины.

"Крайне сложным остается положение в сфере ядерной стратегической стабильности. Глобальная система контроля над ядерным вооружением разрушена. В начале этого года так называемые "Часы Судного дня" были установлены на ста секундах до полуночи. Это означает, что, по сути, мир уже балансирует на грани ядерной войны", – заявил Назарбаев.

Тревожной, подчеркнул он, остается ситуация вокруг Афганистана. По его словам, уже в недалекой перспективе Афганистан может столкнуться с масштабной гуманитарной катастрофой: так, по данным ООН, 23 млн человек, или более половины афганского населения, будет испытывать острую нехватку продовольствия. Это может спровоцировать очередную волну беженцев. Только за первую половину 2021 года их численность превысила 400 тыс. человек.

Первый Президент Казахстана отметил, что наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов кооперации в Евразии. В частности, он указал на необходимость укрепления института диалога и доверия в Большой Евразии.

В сентябре на встрече с заместителем председателя совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти Назарбаев заявил, что из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в мире может случиться новый кризис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942659-nazarbaev-mir-balansiruet-na-grani-yadernoy-voyny/