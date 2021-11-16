Токаев принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию КТК (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию КТК, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 25-летием создания Каспийского трубопроводного консорциума и отметил, что нефтегазовый сектор – одна из ключевых отраслей, определяющих рост экономики Казахстана.

"Для развития отрасли привлечены крупные инвестиции из-за рубежа, внедрены передовые технологии. Наша страна входит в число крупнейших экспортеров нефти в мире. Сейчас мы добываем до 90 миллионов тонн нефти в год. Особое влияние на развитие нефтегазового сектора оказало строительство Каспийской трубопроводной системы, по которой казахстанская нефть поставляется на экспорт", – подчеркнул глава государства.

Президент указал, что реализация проекта придала мощный импульс освоению таких крупных по мировым меркам месторождений, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, на которые сегодня приходится 60 % всей нефтедобычи страны.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

"Консорциум стал крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России, а также ведущих нефтяных компаний – "Шеврон", "ЭНИ", "Лукойл", "Шелл" и других. Мы помним многолетние переговоры, которые потребовали больших усилий руководителей Казахстана и России для достижения компромисса между всеми его участниками. Предложенные Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым 10 принципов партнерства заложили основу успешного функционирования Консорциума. Этот проект имеет для меня особое значение, поскольку я принимал личное участие в начале его строительства и запуске", – рассказал участникам заседания Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня Каспийский трубопроводный консорциум выступает примером слаженной и эффективной работы всех акционеров. С 2001 года через нефтепровод КТК на мировые рынки экспортировано более 750 миллионов тонн казахстанской нефти. Его пропускная способность выросла почти в 2,5 раза – до 67 миллионов тонн в год. Как сообщил Глава государства, к 2023 году этот показатель планируется довести до 80 миллионов тонн.

"В прошлом году КТК выплатил всю сумму займов акционеров, подтвердив свою финансовую устойчивость. В целом Консорциум является ключевым элементом нефтегазового комплекса Казахстана, внося значительный вклад в экономическое развитие страны и обеспечение благосостояния граждан. Без всякого преувеличения, КТК – это мегапроект, я надеюсь, у него долгое будущее", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев и члены КТК. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев назвал глубоко символичным совпадение четвертьвекового юбилея Каспийского трубопроводного консорциума с тридцатилетием Независимости Казахстана.

"Консорциум стал символом нашего долгосрочного сотрудничества с иностранными инвесторами. Проект был реализован Казахстаном совместно с Россией. Благодаря этому укрепилось партнерство двух стран в сфере транспортировки нефти", – заявил глава государства.

Президент отметил значительный вклад трудового коллектива КТК в обеспечение стабильной работы трубопровода. Он выразил благодарность коллективу, ветеранам и акционерам Каспийского трубопроводного консорциума и пожелал им благополучия и успехов.

Ряд ветеранов и сотрудников Каспийского трубопроводного консорциума был отмечен государственными наградами. Касым-Жомарт Токаев лично вручил награды.

В ходе мероприятия выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, президент по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании "Шеврон" Найджел Хирн, президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942408-tokaev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-posvyaschennom-25-letiyu-ktk-foto/