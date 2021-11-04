Токаев на вертолете прилетел в Экибастуз (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Глава государства с рабочим визитом прибыл в город Экибастуз Павлодарской области, сообщил в своем официальном Fаcebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

В ходе поездки глава государства проведет республиканское совещание по развитию моногородов, встретится с представителями президентского молодежного кадрового резерва, а также ознакомится с деятельностью ряда индустриальных предприятий города, говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1940508-tokaev-s-rabochim-vizitom-pribyl-v-ekibastuz-foto/