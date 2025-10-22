Новый министр Сулейменова высказалась о возможной школьной реформе в Казахстане
В кулуарах сената новый министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала свое назначение и рассказала, какие реформы ждут систему школьного образования, передает корреспондент NUR.KZ.
"Как депутат, как женщина-политик, я была открытой. Я поднимала острые вопросы касательно одиноких матерей, многодетных матерей. Вы знаете, что я сама ездила в отдаленные районы, отдаленные аулы. И данную открытость я хочу сохранить.
Мы смотрим все предыдущие школьные реформы, анализируем. Также у нас есть четкая задача - повышение качества образования - это не новая реформа, это продолжение той реформы, которая была начата", - заявила министр Жулдыз Сулейменова.
Она добавила, что вторая задача - поддержка статуса учителей, в том числе освобождение от несвойственных им функций.
"Насчет повышения зарплаты, я отвечала на вопросы - эти все моменты по повышению зарплаты, стипендий уже предусмотрены в трехлетнем бюджете", - добавила министр.
Также она ответила, не планируют ли в Казахстане уменьшить нагрузку для школьников.
"Этот вопрос тоже есть, ГОСО с 1 по 11 класс уже утвержден. Сейчас идет процесс апробации, но будут ли объединяться несколько предметов или нет, мы можем сказать только к концу декабря", - сообщила глава Минпросвещения.
Напомним, Жулдыз Сулейменова была назначена министром просвещения РК. Соответствующий указ подписал глава государства. До нее с 2023 года этот пост занимал Гани Бейсембаев.
В начале месяца она принесла клятву госслужащего как впервые назначенная на должность министра.
