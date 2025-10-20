Замакима Акмолинской области Рамазанова наказали за ситуацию с водой в Кокшетау

На брифинге СЦК глава Комитета по делам строительства и ЖКХ и его заместитель рассказали, кто понес наказание за проблемы с водоснабжением в Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керимкулов признался, что понес дисциплинарную ответственность за ситуацию с водой в Кокшетау.

"В июле за несвоевременное исполнение поручения главы государства по реконструкции водоочистного сооружения Кокшетау к дисциплинарной ответственности был привлечен я, а также первый заместитель акима Акмолинской области Рамазанов Ельдос Муратович", - сообщил замглавы комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керимкулов.

Глава комитета Минпрома сообщил, что наказание ждет и других чиновников.

"На этой неделе у нас будет совещание по обеспечению питьевым водоснабжением, по поручению главы государства. До конца недели регионы, по которым есть риск недостижения целевых индикаторов по обеспечению водоснабжением, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности", - сообщил глава комитета строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков.

В прошлом году мы писали, что из-за недостаточного объема подачи воды из Сергеевского водохранилища в Кокшетау начались проблемы с водоснабжением.

Также отмечалось, что чистую питьевую воду в Кокшетау ждали с 1986 года, сдача сооружений по очистке воды состоялась в августе.

