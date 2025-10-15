Токаев встретился с главой Всемирного антидопингового агентства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Приветствуя гостя, президент Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Всемирного антидопингового агентства как ключевого института в глобальной системе борьбы с допингом в спорте. Он подчеркнул, что визит Витольда Баньки в Астану станет значимым шагом на пути к расширению сотрудничества между Казахстаном и WADA.
Казахстанский лидер высоко оценил принципиальную позицию агентства в вопросах противодействия системным нарушениям и поддержания единых стандартов чистого спорта. По его словам, это особенно важно не только для спортсменов, но и для миллионов болельщиков по всему миру.
"В настоящее время при министерстве туризма и спорта Казахстана действует антидопинговая лаборатория – единственная в Центральной Азии. На ее базе функционирует Региональная антидопинговая организация, в которую входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Монголия и Афганистан", - говорится в сообщении Акорды.
В свою очередь президент WADA Витольд Банька выразил признательность за поддержку Казахстаном инициатив агентства и отметил высокий уровень взаимодействия с национальными спортивными структурами.
"Участники встречи подтвердили приверженность развитию долгосрочного сотрудничества и дальнейшему укреплению статуса Казахстана как ответственного и надежного партнера Всемирного антидопингового агентства", - заключили в пресс-службе казахстанского президента.
На встрече Токаев наградил Витольда Баньку орденом "Достық" II степени за вклад в развитие спорта в Республике Казахстан
Что такое допинг
Как сообщает портал РБК, допингом принято считать запрещенные методы и препараты, которые способны повысить выносливость спортсмена и его или ее результаты в соревнованиях.
Активная борьба с допингом началась благодаря Международной федерации легкой атлетики. Она первая в 1928 году запретила использовать дополнительные стимуляторы. Этому примеру последовали и другие спортивные организации.
В 1999 году было создано Всемирное антидопинговое агентство (WADA, или ВАДА). Независимая организация взяла на себя обязательства координировать борьбу с допингом на всех уровнях.
