"Новое движение за мир": председатель сената рассказал об инициативе Токаева

Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев высказался о теме предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий, инициированной президентом, передает NUR.KZ.

В преддверии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий председатель сената парламента, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев отметил, что одной из центральных тем предстоящего форума станет инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по формированию "нового движения за мир".

По словам спикера сената, эта идея отражает растущую потребность мирового сообщества в объединении прогрессивных сил ради прекращения конфликтов и снижения уровня насилия в различных регионах планеты.

В условиях, когда хаос и нестабильность становятся обыденным явлением современного мира, именно духовные лидеры способны сыграть ключевую роль в выработке моральных ориентиров и призывов к мирному урегулированию конфликтов.

"Это будет очень важный форум в очень важное время для международного сообщества. Миру сегодня нужны какие-то практические шаги для того, чтобы поменять ситуацию. Об этом говорит наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, и мы надеемся, что тема "нового движения за мир" будет одной из ключевых в рамках VIII Съезда", - отметил Маулен Ашимбаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.