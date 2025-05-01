Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 мая - Днем единства народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием.

Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов", - написал президент.

Он также напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия.

"Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан. Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.

Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.

Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана.

Желаю всем мира, добра и благополучия!" - заключил глава государства.

Отметим, День единства народа Казахстана — официальный государственный праздник. Он внесен в календарь праздников Республики Казахстан.

Почему 1 мая называют Днем единства? Одним из главных приоритетов внутренней политики страны стало сохранение межрелигиозного и межнационального единства народа РК. Этот день объединяет людей более чем 150 национальностей, которые живут на территории страны, и подчеркивает важность свободного и уважительного общения между людьми, невзирая на разность культур, языка и традиций.

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