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Единственному в Казахстане городу без горячего водоснабжения направят 5 млрд тенге

Опубликовано:

Трубы водоснабжения
Фото: акимат города Кызылорда

5 млрд тенге выделено из резерва правительства для проведения горячего водоснабжения в городе Кызылорда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках реализации поручений главы государства из резерва правительства выделено порядка 5 млрд тенге в виде целевых трансфертов бюджету Кызылординской области для строительства сетей горячего водоснабжения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что Кызылорда является единственным областным центром в республике, где отсутствует централизованная система горячего водоснабжения, а многоэтажные дома в городе обеспечиваются горячей водой посредством электронагревательных или газовых отопительных устройств.

Это, как уверены в правительстве, может привести к чрезвычайным ситуациям.

Здесь же напомнили, что в ходе своей рабочей поездки в регион в окятбре 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос по обеспечению города централизованной системой горячего водоснабжения до конца 2025 года.

"Реализация соответствующего проекта на 26,2 млрд тенге запланирована в два этапа. Первый этап - для 187 домов начат в 2024 году. По второму этапу в текущем году будет подключено 236 домов. В 2024 году для первого этапа из резерва правительства было направлено более 11 млрд тенге.

Выделенные настоящим постановлением из резерва правительства 5 млрд тенге будут использованы для первоочередных работ второго этапа в текущем году", - отмечается в сообщении.

Планируется, что в результате реализации проекта к системе централизованного горячего водоснабжения будут подключены 423 многоэтажных жилых дома Кызылорды.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в целях централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов в Кызылорде при поддержке главы государства в текущем году из резерва правительства выделено 11 млрд тенге.

Сообщалось, что обеспечение горячим водоснабжением населения будет осуществляться в два этапа. По итогам 2024 года планировалось подключить 187 домов, а в 2025 году - 237 жилых домов.

Планируется, что в каждом многоэтажном жилом доме устанавливаются циркуляционные насосы компании Wilo. Отключающая, регулирующая арматура и теплообменники компании Danfoss. Также устанавливается фильтр для очистки воды GTP и оборудование других европейских производителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234558-5-mlrd-tenge-vydelyat-iz-rezerva-pravitelstva-na-goryachee-vodosnabzhenie-kyzylordy/