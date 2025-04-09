Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Веры Сидоровой
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Веры Сидоровой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой.
"Вера Васильевна прошла славный трудовой путь от агронома до исполняющей обязанности председателя президиума Верховного Совета КазССР. Внесла заметный вклад в освоение казахстанской целины, социально-экономическое развитие страны. Веру Васильевну отличали высокие личные качества и твердые жизненные принципы. Примером подлинного патриотизма и борьбы за справедливость стало ее участие в оказании помощи студентам во время декабрьских событий 1986 года", – говорится в телеграмме.
По информации КСОРС РК Вера Васильева Сидорова - Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета Республики Казахстан, автор книги "Целина – судьба моя", общественный деятель, чье имя было включено в книгу "Выдающиеся женщины планеты Земля", вышедшую под эгидой ЮНЕСКО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234483-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-very-sidorovoy/