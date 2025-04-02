"Вносят национализм и религиозный раскол": проверить в Казахстане иностранные фонды призвал депутат

Депутаты мажилиса, члены фракции партии Amanat направили премьер-министру Бектенову депутатский запрос касательно иностранных фондов в Казахстане. Выступление депутата Жанбыршина опубликовал Telegram-канал мажилиса.

Как напомнил Жанбыршин, на Национальном курултае глава государства раскритиковал работу внешних сил, которые напрямую вмешивались во внутреннюю политику Казахстана, и конкретно обвинил их.

К примеру, Токаев в своем выступлении сказал: "Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики".

"В результате доминирующие в геополитике государства не только преследуют собственные интересы и политическое влияние, но и используют различные методы и подходы для их достижения. Например, радикальные феминистские, ЛГБТ, эмо и субкультурные движения, чья деятельность направлена на разрушение национальных ценностей, целенаправленно и систематически финансировались миллионами долларов США.

Кроме того, они вносят в нашу политическую повестку национализм, религиозный раскол, местничество и трайбализм. Президент подчеркнул это на курултае, заявив, что "международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела многих стран", - заявил мажилисмен.

Он добавил, что даже Конгресс США рассматривает вопрос о прекращении деятельности Агентства по международному развитию (USAID).

По данным Жанбыршина, за последнее десятилетие USAID выделил более 150 миллионов долларов США на оказание влияния на внутреннюю политику Казахстана.

"Представьте себе, сколько денег подобные организации выделили другим странам для реализации своей деструктивной политики посредством "мягкой силы" под видом продвижения демократических принципов. Известно, что в ряде развивающихся стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки, Европы были организованы государственные перевороты.

Некоторые наши неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, распространяют негативную и зачастую ложную информацию о ситуации в нашей стране. Они сообщают своим зарубежным спонсорам, что у нас якобы нарушаются права человека, ограничивается свобода слова, и что страна находится на грани катастрофы. При этом они не предоставляют никаких доказательств и необоснованно сравнивают нашу ситуацию с положением в отсталых странах", - считает депутат.

Развитие Казахстана, по словам Жанбыршина, им невыгодно, так как это мешает им получать личную прибыль от их так называемого "гуманитарного бизнеса".

Депутат призвал акцентировать внимание на словах Токаева, который в своем выступлении отметил, что нужно всегда учитывать то, что происходит за рубежом, но мы должны ориентироваться, прежде всего на свою внутреннюю повестку. Для защиты своих национальных интересов мы должны и далее действовать прагматично, рационально".

"Мы твердо придерживаемся принципа невмешательства внешних сил в наши внутренние дела, касающиеся национальной идеологии, духовных и культурных ценностей, а также внутренней политики в целом. Все наши действия будут строго соответствовать действующему законодательству.

Например, такие крупные государства, как США, Китай, Россия, приняли законы, направленные на предотвращение иностранного вмешательства в их внутреннюю политику", - напомнил член палаты.

В связи с этим депутаты считают, что правительству необходимо:

в частности, Агентству по финансовому мониторингу, Министерству финансов и соответствующим государственным органам немедленно выявить иностранные фонды, действия которых направлены на вмешательство во внутреннюю политику страны, и принять соответствующие меры.

провести анализ эффективности действующего законодательства, регулирующего деятельность организаций, финансируемых из-за рубежа.

совершенствовать механизмы контроля и регулирования деятельности проектов и организаций, финансируемых за счет иностранных грантов.

"Иностранные инвестиции, которые приносят пользу реальной экономике, экологии и здоровью граждан, всегда приветствуются.

Но если иностранные организации вмешиваются в наши внутренние дела, финансируют проекты, которые противоречат нашим национальным ценностям, и пытаются дестабилизировать обстановку в стране, то их деятельность должна быть запрещена", - заключил депутат Жанбыршин.