Слухи о продаже Атырауского НПЗ российской компании прокомментировали в Минэнерго

В Министерстве энергетики взаимодействие представителей Атырауского НПЗ с российской компанией "Татнефть" назвали обменом опытом между компаниями, опровергнув слухи о продаже, передает NUR.KZ.

"Министерство энергетики сообщает, что по имеющейся информации представители ПАО "Татнефть" взаимодействовали с Атырауским НПЗ в рамках обмена производственным опытом.

Обмен опытом между компаниями нефтеперерабатывающей отрасли и не только является стандартным и распространенным процессом для улучшения показателей производства НПЗ.

Таким образом, как ранее сообщалось Министерством, в настоящее время вопрос продажи доли АНПЗ не рассматривается", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, по данным с его официального сайта, - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, а глубина переработки – до 86,4%.

Отмечается, что предприятие выпускает свыше 20 (с учетом маркировок) наименований товарных нефтепродуктов: газы углеводородные, сжиженные, топливные; автомобильные и дизельные топлива экологических классов К-4 и К-5, топлива для реактивных двигателей, вакуумный газойль, печное топливо, мазут, судовое топливо, коксы нефтяные, сера техническая и т.д. Представители заводы подчеркивают, что на сегодня он является единственным в стране производителем нефтехимических продукций - бензола и параксилола.

Стоит отметить, что слухи о продаже казахстанских НПЗ периодически всплывают в Сети.

К примеру, годом ранее глава Минэнерго на брифинге кабмина прокомментировал слухи о продаже Атырауского НПЗ российскому "Лукойлу" и Павлодарского нефтехимического завода "Газпрому". Тогда в ведомстве заверили, что преждевременно говорить о каких-то коммерческих сделках.

После, летом прошлого года, в нацкомпании "КазМунайГаз" прокомментировали слухи о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода китайской компании.