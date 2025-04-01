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Токаев ратифицировал соглашение со странами СНГ о противодействии коррупции

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение касающееся борьбы с коррупцией в странах СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", - говорится в сообщении.

Ранее закон был принят в сенате. Как сообщается на официальном сайте, тогда депутаты отметили, что, ратификация данного соглашения позволит обеспечить функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату незаконно приобретенных и выведенных из страны активов.

Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, в том числе с использованием информационных систем, а также обеспечения правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2232233-tokaev-ratificiroval-soglashenie-o-sotrudnichestve-stran-sng-v-protivodeystvii-korrupcii/