Шесть лет президентства Токаева: что изменилось в Казахстане за эти годы, рассказал Бектенов

В преддверии шестилетней годовщины президентства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Бектенов написал статью о том, что было сделано за эти годы, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, за эти 6 лет Казахстан, несмотря на многочисленные вызовы, начиная от пандемии коронавируса и до глобальной геополитической напряженности, смог достичь значительных результатов в экономическом развитии.

К концу 2024 года ВВП составил 288 млрд долларов. ВВП на душу населения превысил 14 тысяч долларов, увеличившись почти наполовину. Казахстан вплотную приблизился к группе стран с высоким уровнем доходов.

"Глава государства поставил в качестве первоочередной задачи диверсификацию экономики с акцентом на развитие ненефтяного сектора. И уже сейчас есть конкретные результаты этой работы – именно несырьевые отрасли становятся драйвером роста экономики.

В 2019-2024 годах производство в обрабатывающей промышленности выросло на 31,4%, в строительстве рост составил 96,3%. В целом в структуре промышленности обрабатывающие предприятия по своей доле сравнялись с добывающими производствами", - говорится в статье Бектенова.

Только за 2024 год в сфере обработки реализовано 180 инвестиционных проектов стоимостью 1,3 триллиона тенге. В результате сектор показал рост почти в 6%, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие. За шесть лет производство в секторе машиностроения утроилось, а прирост промышленного производства в среднем за год составил 20,3%, сообщили в кабмине.

"В конкретных цифрах это 134 тысячи единиц легковых автомобилей против 30 тысяч в 2018-м. Аналогично и по грузовым автомобилям, где отмечен рост более чем в шесть раз – до 7,1 тысячи единиц, автобусам – в семь раз, до 2,9 тысячи единиц, спецтехнике – почти в три раза, до 711 единиц", - рассказал пермьер-министр.

По поручению президента Токаева в Казахстане начато активное развитие нефтегазохимии. Страна планомерно переходит от сырьевого экспорта к глубокой переработке – выпускаются полимеры, композитные материалы, химические реагенты. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, востребованная в различных отраслях.

Один из крупных проектов – завод KPI в Атырауской области, который уже запущен и производит полипропилен. По своей мощности этот завод превосходит все аналогичные производства в Центральной Азии, говорится в материале.

Рекордный урожай зерновых в прошлом году демонстрирует эффективность мер государственной поддержки аграриев. За шесть лет на субсидирование агропромышленного комплекса выделено 2,5 триллиона тенге, что поддержало рост валовой продукции сельского хозяйства в 1,8 раза – до 8,3 триллиона тенге. Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза, достигнув 4,2 миллиона тенге, а объем производства продуктов питания увеличился в 2,1 раза.

"Поддержка отечественных товаропроизводителей – один из основных приоритетов главы государства. В государственных закупках кратно расширен перечень товаров, работ и услуг машиностроительной, металлургической, строительной, легкой и химической промышленности, а также продовольственных товаров, которые закупаются исключительно у казахстанских производителей.

При этом национальные институты развития продолжают увеличивать инвестиции в казахстанскую экономику. Только в 2025 году через холдинг «Байтерек» будет инвестировано 8 трлн тенге, а к 2027-му эта сумма по поручению главы государства будет доведена до 10 триллионов", - отмечает Бектенов.

Важным условием динамичного развития является привлечение иностранных инвестиций, которые стабильно поступают в экономику Казахстана. Это подтверждает высокое доверие зарубежных предпринимателей к экономическому потенциалу страны и подкрепляется высокими рейтингами. Так, в 2024 году Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории — Baa1 с прогнозом «Стабильный» от агентства Moody’s. Международные агентства S&P и Fitch также подтвердили кредитные рейтинги Казахстана на инвестиционном уровне.

За последние шесть лет в экономику было привлечено 130 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

"Важно отметить, что зарубежные партнеры стали больше вкладывать в отрасли перерабатывающей промышленности – на них пришлось 72,7 миллиарда долларов. ООН назвала Казахстан вторым крупнейшим получателем ПИИ среди стран, не имеющих выхода к морю", - указано в статье.

Благодаря активным дипломатическим усилиям главы государства развивается торгово-экономическое сотрудничество с другими странами. В результате за последние шесть лет внешнеторговый оборот увеличился в полтора раза – с 94,8 до 141,4 миллиарда долларов, а объем экспорта вырос с 61,1 до 81,6 миллиарда долларов.

При этом значимым результатом работы стал прирост доли экспорта обработанных товаров. По итогам прошлого года их зарубежные поставки достигли 28,8 миллиарда долларов, что выше показателя 2018 года почти в два раза. Доля экспорта машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов возросла с 1,1% до 5,8%. Продолжается тренд на снижение доли сырья в структуре экспорта – с 74,5% в 2018-м до 63,5% в 2024 году.

Под руководством президента проводится масштабная модернизация инфраструктуры страны.

Долгие годы сектору теплоэнергетики не уделялось должного внимания: изношенность инфраструктурных сетей по республике достигла 65%, а в отдельных регионах – и вовсе 90%. Сейчас острую фазу кризиса в энергетическом и коммунальном секторах удалось преодолеть. Если в 2019 году средний уровень износа теплоисточников достигал 71%, то в настоящее время его удалось снизить до 61%. И эта работа будет продолжена.

По поручению главы государства в прошлом году началась реализация Национального проекта, который предусматривает модернизацию 86 тысяч километров инженерных сетей, а также ввод новых мощностей генерации. Это позволит сократить количество аварий на 20%, снизить износ энергетического и коммунального секторов в среднем по стране на 40%, а также нарастить генерацию более чем на 7 ГВт.

"Важно отметить, что по этому направлению будет максимально задействовано отечественное производство. Планируется полная загрузка предприятий, производящих продукцию для сферы ЖКХ. Планируемый объем продукции казахстанских компаний составит порядка 3,5 триллиона тенге", - добавил глава правительства.

С 2019 года потребление электроэнергии возросло на 14% и составило около 120 миллиардов кВтч. Учитывая рост населения, а также проводимую политику по индустриальному развитию и цифровизации, прогнозируется дальнейшее увеличение энергопотребления. В этой связи по поручению Президента развивается ядерная энергетика. Определен район строительства первой АЭС. Начаты работы по определению мест для строительства еще двух станций.

Рекордные темпы роста показывает строительная отрасль. Объем ввода жилья в 2024 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,4 миллиона квадратных метров, или на 51,4%, и достиг 19 миллионов. Всего же с 2019-го по 2024 год введено 97,8 миллиона квадратных метров жилья. Это позволило десяткам тысяч казахстанских семей приобрести свою недвижимость и повысить уровень жизни.

Кроме того, на постоянном контроле президента находятся ремонт и строительство дорог. За последние шесть лет завершена реконструкция 4,4 тысячи километров автомобильных дорог республиканского значения. Это коридоры Центр – Восток, Центр – Юг, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Атырау – Астрахань и другие. В 2024 году строительством и ремонтом было охвачено сразу 12 тысяч километров транспортных магистралей, из которых 8 тысяч километров относятся к республиканским, а оставшиеся 4 тысячи – к местным дорогам. Это рекордный показатель.

Также за последние шесть лет было построено около 250 новых объектов придорожного сервиса. Доля объектов придорожного сервиса, соответствующих национальному стандарту, увеличена с 52% до 90%.

На фоне роста объема перевозок грузов ж/д транспортом растет потребность в ремонтных работах. Ежегодный объем капитального ремонта по сравнению с 2019 годом в 2024 году вырос на 41%. Всего же за шесть лет капремонтом охвачено 3 тысячи километров железных дорог.

В текущем году будет завершено строительство вторых ж/д путей Достык-Мойынты, что увеличит пропускную способность с 12 пар поездов до 60, а также обводная Алматы, которая на 40% разгрузит Алматинский ж/д узел.

"Реализация данных проектов позволит нарастить грузооборот между Европой и Китаем, а также повысить экспортный потенциал нашей страны", - уточняется в статье.

Перевозки морским транспортом с 2019 года выросли на 20%. Значительный рост наблюдается по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. За счет проводимых работ по модернизации транспортной инфраструктуры объем транзитного потока по ТМТМ с 2019 года вырос в шесть раз (2024 год – 4,5 миллиона тонн), в 12 раз увеличился экспорт казахстанской продукции. Новая автомагистраль Астана – Аркалык – Тургай – Иргиз, объявленная Главой государства, придаст маршруту дополнительный импульс.

Продолжается газификация страны. К началу 2025 года доступом к природному газу обеспечены более 12 миллионов граждан. В 2024-м было построено более 1,7 тысячи километров газовых сетей. В этом году реализуется еще 45 проектов по газификации населенных пунктов, что увеличит охват населения до 12,4 миллиона человек, а уровень газификации – до 62%.

Приоритетной задачей является обеспечение казахстанцев доступом к качественной питьевой воде и модернизация системы водоснабжения. За последние годы проделана значительная работа: если в 2019 году обеспеченность водоснабжением составляла 97,2% в городах и 86,4% в селах, то сегодня эти показатели достигли 99,4% и 97,8% соответственно. Из 6 256 сел водой обеспечены 5 523. Оставшиеся 833 села получат доступ к чистой воде до конца текущего года. В 238 из них будут построены объекты централизованного водоснабжения, в 595 сельских населенных пунктах будут установлены комплексные блок-модули.

Для решения проблем с дефицитом питьевой воды в Астане по поручению Президента в 2023 году завершено строительство насосно-фильтровальной станции №3 мощностью 105 тысяч м3 в сутки. Начинается работа по строительству водовода от канала им. Сатпаева, что позволит долгосрочно решить вопрос водоснабжения столицы.

Наряду с инфраструктурной модернизацией, газификацией и строительством дорог важное значение имеет защита граждан от чрезвычайных ситуаций. Череда трагических событий обнажила проблемы материально-технического оснащения служб ЧС.

По поручению президента были приобретены современные образцы спасательной техники, оборудования и снаряжения, позволяющие оперативно и эффективно проводить аварийно-спасательные работы. За последние шесть лет уровень оснащенности вырос с 53% до 64% и будет расти дальше.

"Эти меры способствовали не только повышению готовности к чрезвычайным ситуациям, но и повышению общественной безопасности. Начали применяться новые технологические решения, такие как система оповещения населения", - пояснил премьер-министр.

Комплексный подход к обеспечению безопасности включает не только развитие служб ЧС, но и усиление мер по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в рамках принципа «Закон и Порядок». Начиная с 2019 года, уровень преступности снизился на 52%, в общественных местах – на 60%.

Первостепенное внимание уделяется усилению защиты прав граждан, особенно женщин и детей. Касым-Жомарт Токаев выступает за недопустимость семейно-бытового насилия. В рамках этой политики принят закон, направленный на ужесточение ответственности за насилие в семье, предусматривающий криминализацию побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью, которое ранее регулировалось только административными нормами.

Кроме того, глава государства анонсировал новую единую программу «Дети Казахстана», направленную на систематизацию и усиление мер поддержки подрастающего поколения.

На прошедшем 14 марта Национальном курултае президент еще раз подчеркнул, что наше государство – социальное. И это выражается в конкретных мерах государства по росту социальных показателей, отмечают в правительстве.

За последние шесть лет размер минимальной заработной платы поэтапно повышен в два раза: с 42 500 тенге до 85 000 тенге. Это позитивно отразилось на благосостоянии около 2 миллионов граждан.

В два раза повышена заработная плата порядка 600 тысяч педагогов, на протяжении трех лет повышалась заработная плата врачам ежегодно на 30%, среднему медицинскому персоналу – на 20%, в два раза повышена заработная плата 38 тысячам работников сферы соцобеспечения.

Введено пособие для многодетных семей, выплачиваемое независимо от их доходов, продлены выплаты по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Внедрена специальная выплата для работников, занятых во вредных условиях труда.

Начиная с 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 73 до 75 лет. Общая смертность снизилась на 7,8%, материнская – на 26,3%, младенческая – на 15,8%. Этому способствовало повышение эффективности профилактики и расширение охвата скринингами.

С 2019 года по всей стране построено 955 объектов здравоохранения. Среди них такие значимые учреждения, как Национальный научный онкологический центр и Национальный координационный центр экстренной медицины.

Благодаря реализуемой специальной президентской программе «Аңсаған сәби», в семьях, которые не имели возможности завести детей, с 2021 года родились более 9 тысяч младенцев.

"Особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала системы здравоохранения, особенно в сельской местности. К примеру, введена единовременная денежная выплата в размере 8,5 миллиона тенге медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты на срок не менее 5 лет. Имеются доступные инструменты решения жилищных вопросов", - говорится в публикации.

В сфере образования работа нацелена на устранение дефицита мест в школах и детсадах, улучшение качества знаний, повышение статуса педагога. За последние шесть лет открыто 1 367 детских садов, что снизило очередность в пять раз. 100% детей из социально уязвимых семей обеспечены бесплатным питанием.

С 2019 года в Казахстане построено рекордное количество школ – 1 200 учебных заведений, что обеспечило около 1 миллиона ученических мест.

Модернизировано более 3 тысяч сельских школ, что позволило решить проблему 32 аварийных и 71 трехсменной школы, а также дефицита мест в 200 школах Казахстана.

В текущем году продолжится строительство около 200 школ. Также по поручению Главы государства идет работа по модернизации 1 тысячи школ в райцентрах и селах. Это важное направление, так как 2/3 всех средних школ находятся именно в сельской местности.

Объявленный президентом Год рабочих профессий придал импульс совершенствованию системы технического и профессионального образования. В целях подготовки квалифицированных и востребованных кадров для новой экономики укрепляется взаимодействие колледжей и промышленных предприятий. 410 образовательных заведений охвачены шефством 498 компаний, модернизировано 180 колледжей по проекту «Жас маман». Увеличен размер стипендий студентов колледжей на 50%. Для учащихся вузов введено 251 общежитие на 62 тысячи мест.

Не менее важна поддержка научных кадров, особенно с учетом того, что доля молодежи в науке за последние шесть лет выросла в шесть раз и составила 46%. Для этого увеличивается количество образовательных грантов на обучение в докторантуре, расширяются возможности для проведения исследований.

"Важным направлением является внедрение научных достижений в реальный сектор экономики и их коммерциализация. В этом году реализуется 2 297 научных проектов, 299 научно-технических программ. Молодые ученые активно вовлечены в научную деятельность – ими ведется 1 055 проектов.

Что касается коммерциализации научных разработок, то сегодня уже 208 проектов успешно внедрены, а более 180 производств вышли на этап продаж. Общий вклад проектов коммерциализации в экономику страны составил 118,7 миллиарда тенге. Создано более 2 тысяч новых рабочих мест. 25 проектов вышли на экспорт, 6 проектов достигли продаж с объемом более 1 миллиарда тенге", - отмечает Бектенов.

Активно развивается спортивная инфраструктура. За шесть лет построено 314 физкультурно-оздоровительных комплексов и 58 бассейнов в регионах. Увеличено количество детско-юношеских спортивных школ на 40 единиц – с 481 до 521. В результате доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 31,5%, или 5,9 миллиона человек, до 41,4%, или 8,4 миллиона человек.

Поручение главы государства о направлении средств, поступивших от возврата незаконно выведенных активов, на решение социальных задач стало действенным инструментом модернизации социальной инфраструктуры.

Из Специального государственного фонда уже перечислено более 194 миллиардов тенге на реализацию порядка 280 проектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, а также для модернизации инженерных сетей и водных сооружений.

Глава государства акцентирует внимание на задаче тотальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Это должно стать новой движущей силой экономического роста.

Казахстан достиг определенных успехов в этом направлении, нарастив экспорт IT-услуг и уверенно лидируя среди стран Центральной Азии.

"Это отрасль, в которой у нашей страны есть конкурентные преимущества. Цифровые решения прочно интегрировались в различные сферы, обеспечивая их эффективность и ускоренное развитие. Активно применяется «Цифровая карта семьи», «Социальный кошелек» и цифровые ваучеры в детсадах, созданы QazaqLaw (помощник по законодательной базе) и национальная языковая модель LLM, разрабатывается «Цифровая карта бизнеса» и другие", - добавил глава правительства.

Объем инновационной продукции за последние пять лет увеличился более чем в два раза – с 1,1 триллиона тенге до 2,4 триллиона тенге.

Для содействия развитию ИИ по поручению президента на базе Международного финансового центра «Астана» создан венчурный фонд фондов Qazaqstan Venture Group с целевым объемом финансирования в 1 миллиард долларов.

Фонд будет в приоритетном порядке инвестировать в инновационные проекты в Казахстане и Центральной Азии.

В текущем году откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который будет способствовать ускоренной цифровой трансформации страны.

"На прошедшем заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокий потенциал развития цифровизации и искусственного интеллекта, сферы транспорта, энергетики, агропромышленного сектора, человеческого капитала. Правительство приложит все усилия для выполнения поставленных задач.

Как видно, за прошедшие 6 лет удалось сделать немало, но впереди еще более амбициозные задачи.

Убежден, что под уверенным руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Казахстан добьется больших успехов, в полной мере реализует свой огромный потенциал", - заключил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.