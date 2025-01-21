"В свободное время поиграем": премьер-министр пообещал скачать казахстанский аналог игры GTA

На заседании правительства премьер-министр призвал поддержать разработчиков казахстанских игр и сообщил, что тоже скачает себе аналог GTA, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время выступления казахстанского разработчика игр премьер-министр Олжас Бектенов уточнил ее жанр.

"Можно сказать, что это метавселенная на телефон, чем-то напоминает GTA, то есть это открытый мир, где люди могут с телефона играть, взаимодействовать онлайн", - рассказал разработчик.

Бектенов уточнил, есть ли игра в App Store, чтобы скачать ее на iPhone.

"Я скачаю. В свободное время поиграем. Если играть, то в казахстанские игры… я всех призываю, коллеги… я знаю, у нас коллеги играют, особенно молодые. Ну, если играть, вот давайте попробуем наши игры. И ребятам будет промоушен. Надо поддерживать", - ответил Бектенов.

По информации Британской энциклопедии, Grand Theft Auto (GTA) - серия видеоигр, созданная американской компанией Rockstar Games. На текущий в серии насчитывается пятнадцать игр на различных платформах. Первая игра вышла в 1997 году, в настоящее время ожидается выход новой части GTA VI, которую анонсировали в конце 2023 года.

Геймплей игр включает в себя симуляцию управления автомобилем и элементы шутера, а также ролевых игр и стелса в открытом мире.