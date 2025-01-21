Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"В свободное время поиграем": премьер-министр пообещал скачать казахстанский аналог игры GTA

Опубликовано:

Мужчина играет за компьютером
Геймер. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

На заседании правительства премьер-министр призвал поддержать разработчиков казахстанских игр и сообщил, что тоже скачает себе аналог GTA, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время выступления казахстанского разработчика игр премьер-министр Олжас Бектенов уточнил ее жанр.

"Можно сказать, что это метавселенная на телефон, чем-то напоминает GTA, то есть это открытый мир, где люди могут с телефона играть, взаимодействовать онлайн", - рассказал разработчик.

Бектенов уточнил, есть ли игра в App Store, чтобы скачать ее на iPhone.

"Я скачаю. В свободное время поиграем. Если играть, то в казахстанские игры… я всех призываю, коллеги… я знаю, у нас коллеги играют, особенно молодые. Ну, если играть, вот давайте попробуем наши игры. И ребятам будет промоушен. Надо поддерживать", - ответил Бектенов.

По информации Британской энциклопедии, Grand Theft Auto (GTA) - серия видеоигр, созданная американской компанией Rockstar Games. На текущий в серии насчитывается пятнадцать игр на различных платформах. Первая игра вышла в 1997 году, в настоящее время ожидается выход новой части GTA VI, которую анонсировали в конце 2023 года.

Геймплей игр включает в себя симуляцию управления автомобилем и элементы шутера, а также ролевых игр и стелса в открытом мире.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213615-v-svobodnoy-vremya-poigraem-premer-ministr-poobeshchal-skachat-kazahstanskiy-analog-igry-gta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie