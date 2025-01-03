Токаев рассказал, почему предпочитает давать интервью в печатном виде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi". Перевод интервью опубликовал сайт Акорды, передает NUR.KZ.

Журналист спросил президента, почему он отдает предпочтение печатному интервью, а не другим форматам общения с прессой.

"Чтение периодики – привычка, которая вошла в мою жизнь еще с молодости. Постоянно читаю и газету «Ана тілі». Круг моих информационных источников достаточно широк – это телевидение, интернет, социальные сети, не говоря уже о материалах, которые получаю каждый день из различных ведомств. Внимательно слежу за всеми тенденциями в информационном пространстве. Нельзя недооценивать значение письменных текстов, они все же служат важным источником информации о государственной политике.

По своему характеру я аналитик, над текстами выступлений, заявлений, писем и даже телеграмм работаю самолично. Сотрудники аппарата уже привыкли, что после моего редакционного вмешательства в текстах «живого места» не остается.

Правда, есть и другой тип руководителей, которые сами инициируют общение с журналистами, охотно раздают интервью телевизионным репортерам, а затем с удовольствием смотрят новости со своим участием. Каждому свое", – пояснил президент.

Он добавил, что, дав интервью газете "Ана тілі", хотел поддержать казахскоязычные медиа, которые составляют ядро отечественной журналистики. 22 марта этого года газете «Ана тілі» исполнится 35 лет, с чем Токаев поздравил интервьюера и редакцию газеты.

"На мой взгляд, сегодня у нас получился полезный и откровенный разговор по самым актуальным вопросам. В таких объемных интервью присутствуют тщательно продуманные нюансы и важные аспекты, касающиеся деятельности государства. Тем более, что это интервью подводит итоги прошлого года и задает повестку на текущий год.

По сути, это мое специальное обращение к соотечественникам, оно призвано дать пищу для серьезных размышлений и задать тон нашей работе на этот год", – отметил Токаев.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Напомним, в конце декабря пресс-секретарь президента Берик Уали, подводя итоги года, рассказал, что в 2024-м Касым-Жомарт Токаев опубликовал ряд статей и дал несколько интервью отечественным и зарубежным СМИ. В частности, в первые дни 2024 года газета Egemen Qazaqstan опубликовала обширное интервью, в котором были освещены перспективы развития страны и дана четкая оценка январских событий.

Также увидели свет интервью информационным агентствам АРА (Азербайджан), «Арменпресс» (Армения), «Синьхуа» (КНР) и статьи в газетах «Жэньминь Жибао» (КНР), Le Figaro (Франция), «Известия» (Россия).