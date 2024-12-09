Скляр ответил на вопрос о возможной приватизации ЦОНов

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно работы ЦОНов в Казахстане - он высказался о возможности проведения приватизации, передает NUR.KZ.

В ноябре текущего года депутат мажилиса Екатерина Смышляева направила запрос на имя зампремьера касательно работы ЦОНов. В частности она отметила, что общественность всколыхнула общественность новость о якобы их приватизации.

"В рамках действующего законодательства и внутренних регламентов передача функций бэк-офисов Госкорпорации, а также приватизация инфраструктуры не ведутся и не планируются. Госкорпорация продолжает функционировать в соответствии с государственными стандартами и установленными требованиями", - пояснил Скляр в своем ответе.

Вся инфраструктура, задействованная в предоставлении государственных услуг, находится под строгим контролем государственных органов, подчеркнул он.

"Любые изменения в структуре, функциональных обязанностях или распределении задач проводятся исключительно в рамках законодательства и нормативных документов. При этом все действия направлены на обеспечение прозрачности, подотчетности и сохранение высокого уровня качества предоставляемых услуг. Инфраструктура Госкорпорации предназначена исключительно для реализации государственных задач и продолжает выполнять свою роль в обеспечении граждан доступными и качественными государственными услугами", - заключил зампремьера.

Также Скляр добавил, что НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" не участвует в процедуре отбора партнерских организаций и в настоящее время не имеет заключенных партнерских соглашений.

На официальном сайте "Правительства для граждан" говорится, что Государственная корпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу «одного окна», регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, технического обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения.