Аким села в ЗКО обматерил местного жителя и был наказан

Чиновник из ЗКО получил выговор за маты в адрес сельчанина - дело рассмотрели на заседании совета по этике, передает местное издание "Мой Город".

Заседание прошло в четверг, 17 октября, в ходе него рассмотрели дело в отношении акима Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района Жамбыла Дабыскалиева.

Сообщается, что на акима пожаловался житель села по фамилии Ескалиев - между ними случился конфликт.

Как оказалось, во время перепалки аким села позволил себе выразиться нецензурной бранью в адрес оппонента. Сам чиновник не стал отрицать свою вину.

Инцидент произошел 1 сентября.

"Мне сообщили, что по селу ездит грузовая машина с сеном. Ранее сельчане не раз меня просили не разрешать грузовикам ездить по нашему селу, чтобы те не испортили новый асфальт. Мы даже установили шлагбаум и дорожные знаки. Для большегрузов мы построили объезд. Несмотря на это грузовик заехал в село.

Оказалось, что привезли корм для скота по низкой цене, продавали всего за 7 тысяч тенге. Это было выгодно для сельчан. Но данная ситуация не понравилось Ескалиеву, который тоже занимался продажей сена. Он заявил, что везет нам сено и в любом случае заедет в поселок. Я попросил его воспользоваться объездом.

Я знаю Ескалиева с детства, мы росли вместе. Но он начал выражаться нецензурной бранью, материться. Свидетелями стали десятки сельчан. Я не выдержал и тоже высказал брань. Признаю свою вину", - заявил на заседании аким Дабыскалиев.

После его заявления члены совета по этике отметили, что при любой ситуации государственный служащий должен сдерживать свои эмоции и не поддаваться провокациям.

По их мнению, в той ситуации акиму следовало обратиться в правоохранительные органы для решения ситуации.

Решением совета Жамбыл Дабыскалиев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Отметим, что согласно ч.1 ст.434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.