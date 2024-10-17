Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аким села в ЗКО обматерил местного жителя и был наказан

Опубликовано:

Чиновник в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: tolgart / Getty Images

Чиновник из ЗКО получил выговор за маты в адрес сельчанина - дело рассмотрели на заседании совета по этике, передает местное издание "Мой Город".

Заседание прошло в четверг, 17 октября, в ходе него рассмотрели дело в отношении акима Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района Жамбыла Дабыскалиева.

Сообщается, что на акима пожаловался житель села по фамилии Ескалиев - между ними случился конфликт.

Как оказалось, во время перепалки аким села позволил себе выразиться нецензурной бранью в адрес оппонента. Сам чиновник не стал отрицать свою вину.

Инцидент произошел 1 сентября.

"Мне сообщили, что по селу ездит грузовая машина с сеном. Ранее сельчане не раз меня просили не разрешать грузовикам ездить по нашему селу, чтобы те не испортили новый асфальт. Мы даже установили шлагбаум и дорожные знаки. Для большегрузов мы построили объезд. Несмотря на это грузовик заехал в село.

Оказалось, что привезли корм для скота по низкой цене, продавали всего за 7 тысяч тенге. Это было выгодно для сельчан. Но данная ситуация не понравилось Ескалиеву, который тоже занимался продажей сена. Он заявил, что везет нам сено и в любом случае заедет в поселок. Я попросил его воспользоваться объездом.

Я знаю Ескалиева с детства, мы росли вместе. Но он начал выражаться нецензурной бранью, материться. Свидетелями стали десятки сельчан. Я не выдержал и тоже высказал брань. Признаю свою вину", - заявил на заседании аким Дабыскалиев.

После его заявления члены совета по этике отметили, что при любой ситуации государственный служащий должен сдерживать свои эмоции и не поддаваться провокациям.

По их мнению, в той ситуации акиму следовало обратиться в правоохранительные органы для решения ситуации.

Решением совета Жамбыл Дабыскалиев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Отметим, что согласно ч.1 ст.434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2175651-akim-sela-v-zko-obmateril-mestnogo-zhitelya-i-byl-nakazan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie