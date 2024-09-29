"Не просто праздник": министр культуры поздравила казахстанцев с днем труда

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают день труда. В связи с праздником министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев на своей странице в Facebook.

Как отметила глава Минкультуры, сегодня в Казахстане чествуют тех, кто своим трудом каждый день вносит неоценимый вклад в развитие страны.

"День труда – это не просто праздник. Это символ уважения к различным профессиям и людям, которые своим трудом строят будущее государства", - написала Балаева.

Она напомнила, что в своем послании народу Казахстана глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув их важность для страны. Он отметил, что люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом.

"Это полностью согласуется с нашим принципом «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех». Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации.

Труд – основа благополучия общества. Не всегда он легкий, не всегда благодарный, но именно он создает те блага, которыми мы пользуемся каждый день. Наша страна развивалась благодаря труду рабочих на заводах и фермах, в шахтах и школах, врачей, инженеров, строителей и многих других. Каждый трудящийся гражданин делает Казахстан сильнее, и труд каждого должен быть в почете", - пишет министр.

Она добавила, что в сегодня в стране также чествуют трудовые династии, которые передают свои знания и мастерство из поколения в поколение. Эти семьи – живая история нашего народа, каждая из которых показывает, как любовь к своему делу может объединять поколения, подчеркивает Балаева.

"Семья Кажиахметовых – династия журналистов из Западно-Казахстанской области, с общим стажем работы более 100 лет. Мехмет Кажиахметов, ветеран сферы СМИ, посвятил свою жизнь журналистике, воспитал сына Даурена, который работает видеооператором, а сноха Шынар трудится в районной газете. Это настоящая семья профессионалов, чья работа позволяет доносить до нас важные новости и события.

В Восточно-Казахстанской области проживает семья Смагуловых, которая посвятила себя культуре и искусству. Амангелды Смагулов и его жена, кобызистка Сауле Жуматаева, работают в отделе культуры Уланского района, передавая традиции казахского народного искусства новым поколениям.

Династия Бейсбековых – это мастера народного ремесла из города Шымкент. Уже более 40 лет они занимаются плетением алаши, шекпена и других изделий, храня казахскую традицию и развивая коренной бренд. Их искусство – это не просто ремесло, это культурное наследие, которое они передают своим детям и внукам.

Семья Насибуллиных из Зерендинского района Акмолинской области – хранители музыкальной культуры. Самая старшая в семье, Асия Насибуллина, в 90 лет продолжает выступать в фольклорном ансамбле, а её дети и внуки продолжают её дело, внося свой вклад в сохранение нашего культурного наследия.

В Актюбинской области Касимовы – династия фермеров с более чем 200-летней историей. Они всю свою жизнь посвятили сельскому хозяйству, обеспечивая страну продовольствием и сохраняя традиции земледелия. Это пример того, как честный и трудолюбивый человек может стать основой благополучия страны", - рассказала глава Минкультуры.

Она отметила, что эти и многие другие семьи показывают, что труд – это не просто работа, это призвание, которое передается из поколения в поколение. Их труд – это основа экономического, культурного и социального развития Казахстана.

"Год рабочих профессий, объявленный президентом, станет важным шагом на пути к признанию и поддержке тех, кто своим трудом формирует будущее нашей страны. Это также шанс для каждого из нас задуматься о том, что делает нашу страну сильной – это люди, которые ежедневно честно работают, будь то на заводе, в поле, в школе или в больнице.

Трудолюбие – это не только путь к личному успеху, но и основа процветания всего общества. Только через честный, упорный труд мы сможем создать лучшее будущее для себя и наших детей", - заключила Балаева.