Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи взяли под государственную охрану

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, расположенный в Туркестане на юге Казахстана, переведен под государственную охрану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" отныне будет находиться под государственной охраной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Отмечается, что исторический памятник, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, является первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.

"Учитывая его значимость и историко-культурную ценность, а также в целях обеспечения его сохранности, правительством принято постановление о включении музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" в перечень объектов подлежащих государственной охране", – говорится в сообщении кабмина.

Согласно документу, безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел.

В правительстве напомнили, что мавзолей был возведен на месте погребения тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Мавзолей состоит из восьми помещений, которые расположены вокруг центрального, самого большого в комплексе зала — Казандыка.

В период с 1385 по 1405 год вокруг мавзолея был построен комплекс сооружений. Сейчас в музей-заповедник входят мечеть, дворцовые залы — большой и малый аксараи, библиотека (китабхана) и хозяйственный комплекс, в который входят колодезная (кудукхана), кухня (асхана), жилые помещения (худжры) и другие.

Отметим, согласно закону "Об охранной деятельности", государственной охране подлежат особо важные государственные и стратегические объекты; объекты отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и принадлежащих юридическим лицам, в уставном капитале которых государство прямо или косвенно владеет контрольным пакетом акций (долей участия).

Охрана объектов, подлежащих государственной охране, осуществляется государственными органами, специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел, Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями РК, а также специальными государственными органами.