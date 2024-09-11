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Токаев помиловал Константина Сыроежкина, заявил политолог

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Константин Сыроежкин
Константин Сыроежкин. Фото: facebook.com/syrkonst

Политолог Андрей Чеботарев сообщил, что президент Казахстана соответствующим указом помиловал ученого-китаеведа Константина Сыроежкина, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале политолога.

"Хорошая новость с прошедшего лета! По предложению Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного ученого-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость, и он восстановлен в своих правах. В общем, Справедливость восторжествовала! Желаю нашему коллеге и наставнику крепкого здоровья и новых научных свершений!", - написал Андрей Чеботарев.

Дело Сыроежкина

В феврале 2019 года он был задержан сотрудниками КНБ по подозрению в госизмене.

Политолог был признан виновным по обвинению в государственной измене, за что получил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Позже осужденного за госизмену политолога Сыроежкина лишили гражданства Казахстана, однако в ноябре того же года приговор был изменен. Судебная коллегия приняла решение об отмене дополнительных наказаний - согласно ранее озвученному приговору, его должны были лишить гражданства, а также принудительно выдворить за пределы Казахстана. При этом политологу запрещено было когда-либо возвращаться на родину.

Судебной коллегией данные пункты были отменены.

В апреле этого года Константин Сыроежкин, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за государственную измену, вышел на свободу. В Алматинском областном суде удовлетворили частную жалобу осужденного Константина Сыроежкина на постановление суда І инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Подчеркивается, что данное ходатайство просил удовлетворить прокурор, а адвокат осужденного поддержал эту просьбу.

"В суде установлено, что осужденный за время отбывания наказания имеет 3 поощрения и первую положительную степень поведения. На момент апелляционного рассмотрения оставшийся срок к отбытию составляет 4 года 5 месяцев 22 дня. Взысканные процессуальные издержки по приговору суда на момент рассмотрения были погашены, гражданского иска осужденный не имеет, администрацией учреждения характеризуется положительно, раскаивается в содеянном", - говорилось в сообщении суда.

Отмечается, что коллегия пришла к выводу, что осужденный своим примерным поведением, добросовестным отношением к труду, участием в жизни колонии доказал свое исправление и не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

Постановлением апелляции ходатайство осужденного Сыроежкина об условно-досрочном освобождении было удовлетворено.

Таким образом, Константин Сыроежкин был освобожден от отбытия наказания условно-досрочно, с установлением пробационного контроля на оставшийся срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2160165-tokaev-pomiloval-konstantina-syroezhkina-zayavil-politolog/

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