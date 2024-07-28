Токаев направил телеграмму соболезнования родным академика Каржаубая Сарткожаулы

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким академика, известного тюрколога Каржаубая Сарткожаулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена «Құрмет» академика Каржаубая Сарткожаулы.

"Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых. Широкому кругу читателей он известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений. Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

По информации МИА "Казинформ", Каржаубай Сарткожаулы родился 22 марта 1947 года в Баян-Олгийском крае в Монголии.

В 1973 году окончил Монгольский государственный университет, в 1985-1988 годы окончил аспирантуру Ленинградского восточного института.

С 2010 года работал директором Научно-исследовательского института тюркологии и алтаистики при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева.

Кандидат исторических наук, доктор филологических наук. Академик Международной академии Чингисхана, член Международной Академии тюркской истории имени Ататюрка.