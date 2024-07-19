Названа минимальная зарплата работника Агентства по финансовому мониторингу

АФМ приглашает казахстанцев в свои ряды. Объявлен отбор на первичную профподготовку для тех, кто ранее не работал в службе экономических расследований, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Агентства финансового мониторинга, отбор объявлен для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу на должности оперуполномоченного (дознавателя), следователя или криминалиста (категория В-FMO-6).

В функциональные обязанности входят проведение криминалистических и специальных исследований, выявление, предупреждение, раскрытие, пресечение и расследование правонарушений в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе, в сфере теневой экономики и иных преступлений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к компетенции Службы экономических расследований. Минимальное денежное довольствие – 227 тыс. тенге, отмечает ведомство.

Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями правоохранительных органов с 15 июля по 15 августа 2024 года.

Для участия в отборе кандидатам необходимо:

пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы (по 2 программе для правоохранительной службы); подать следующие документы в территориальные подразделения правоохранительных органов (в планируемый для поступления орган):

заявление установленного образца;

копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;

копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании" (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);

заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по установленной форме;

заявление о согласии проходить службу в любом регионе;

военный билет или приписное удостоверение.

Предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе, подчеркивается в публикации.

Основные требования к кандидатам:

Гражданство Республики Казахстан. Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет. Наличие высшего образования.

Другие требования к кандидатам, условия прохождения отбора и несения дальнейшей службы можно узнать здесь. Call-центр по вопросам: 1458.

Добавим, Антикоррупционное агентство Казахстана также объявило о наборе на службу - прием документов продлится с 15 июля по 15 августа.