Сколько денег потратят на проведение Игр кочевников в Казахстане

Руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров рассказал, в какую сумму Казахстану обойдутся игры, передает агентство Kazinform.

По словам Нурова, общий операционный бюджет игр — 5,7 млрд тенге.

"Да, это большие деньги, но я хочу напомнить, что бюджет седьмых зимних Азиатских игр, которые проводились в 2011 году, был в 20 раз больше. Бюджет Универсиады, которая прошла в 2017 году в Алматы, был в пять раз выше", - подчеркнул Нуров.

Он отметил, что определенную часть средств вносят финансовые партнеры и спонсоры.

Всего же в общей сложности на Всемирные игры кочевников планируется потратить около 8 млрд тенге. Помимо прочего, в эту сумму входит и подготовка столицы и спортивных объектов к играм.

На сайте Минтуризма и спорта указано, что V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. Ожидается, что в играх примут участие делегации из 89 стран, это около 2,5 тыс. спортсменов.

Отмечается, что в рамках игр на лучших спортивных площадках Астаны пройдут соревнования по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.