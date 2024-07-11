"То, что президент уже в прошлом году инициировал проведение референдума – это еще одно свидетельство настроенности, нацеленности государства, власти на диалог, стремление решать вопросы консолидировано через взвешенный разносторонний диалог", – отметил Ерлан Карин Он подчеркнул, что президент в прошлом году в своем послании анонсировал проведение референдума. "По закону референдум можно провести в течение от 1 до 3 месяцев после его объявления. В принципе, если бы власти были заинтересованы в скорейшем принятии решения, этот референдум мог бы состояться еще в прошлом году. Это, наверное, первый и единственный беспрецедентный случай и не только в казахстанской политической практике. Если так посмотреть, референдум длится у нас уже в течение года, когда президент анонсировал проведение референдума, он тем самым открыл дискуссию в обществе по этому вопросу. И с того момента в СМИ и на разных платформах идет обсуждение, эксперты делятся своими аргументами, в регионах проходят общественные слушания", – сказал госсоветник. Как отметил Ерлан Карин, это свидетельство нацеленности государства на открытый и прозрачный диалог. "Дискуссии в рамках референдума позволят гражданам больше получать информации, потому что предполагается организация широких обсуждений дискуссий, что даст возможность гражданам получить еще больше ответов на их вопросы и с учетом этого принять взвешенное, нужное решение. Здесь важен не столько итог, важно, что мы формируем новую политическую и общественную культуру, когда наиболее важные вопросы в стране решают через диалог, открытые дискуссии", – добавил государственный советник.