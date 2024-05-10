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Дадебаев: Казахстан – страна с полиязычным обществом, но единственным государственным языком

Опубликовано:

Айбек Дадебаев
Айбек Дадебаев. Кадр из интервью: instagram.com/jibek_joly.tv

Айбек Дадебаев, глава Администрации президента Казахстана, дал интервью телеканалу Jibek Joly. В интервью Дадебаев среди прочего высказался о языковой политике в стране.

Журналист напомнил, что ранее президент отметил, что казахстанцы могут говорить на том языке, на котором им удобно.

"Какова позиция президента в отношении языка в действительности? И в целом какова языковая политика государства?" - попросил рассказать интервьюер.

В ответ Дадебаев подчеркнул, что позиции главы государства относить государственного языка четко известна.

"Касым-Жомарт Кемелевич считает, что наш государственный язык нуждается в искренней заботе и поддержке не на словах, а на деле. Он настроен на пресечение каких-либо спекуляций и провокаций в этой сфере.

Как говорил поэт Кадыр Мырза-Али, мы должны уважать родной язык, но стремиться изучать все остальные языки. Преимущество нашего народа в том, что казахи могут говорить не только на казахском, но и на русском, английском и, при необходимости, других языках. Ведь недаром наш предок, великий ученый Аль-Фараби знал 70 языков, на Востоке его называли «Вторым учителем» после Аристотеля.

Кроме того, в нашей стране не допускается дискриминация, притеснение или какое-либо давление на кого-либо по признаку языка, на котором он говорит. Это – норма, прописанная в основном законе нашей страны – Конституции. Если мы действительно хотим стать развитой страной, мы должны строго соблюдать нормы Конституции, принятой на всенародном референдуме.

Есть вполне официальные данные, согласно которым, количество граждан в стране, владеющих государственным языком, составляет более 81%. Говорят, чем больше языков ты знаешь, тем больше дверей открывается в мир. Президент с удовлетворением отметил, что сегодня молодежь говорит на нескольких языках, и что он возлагает на них большие надежды. То есть, речь идет именно о знании и уважении государственного языка, но знание других языков также приветствуется", - ответил глава Администрации президента.

Он добавил, что в Казахстане проживает множество этносов.

"Безусловно, есть силы, желающие обострить и политизировать языковой вопрос в Казахстане, кто занимается откровенными провокациями, создавая угрозу нашей стабильности. Как бы там ни было, языковой вопрос очень деликатный и требует весьма ответственного подхода.

В целом, в нашей стране государственному языку и расширению сферы его использования придается особое значение. Повторюсь, проводится очень тонкая политика. Ее формула – страна с полиязычным обществом, но единственным государственным языком! Важнейшей составляющей этой политики является языковая толерантность. В настоящее время сфера применения языка должна расширяться не за счет конфликтов и противоречий, а за счет взаимопонимания и терпения. Недаром народная поговорка гласит, что «доброе слово человеку, что дождь в засуху». Это вопрос будущего нашей страны, поэтому очень важно подойти к нему с мудростью и толерантностью нашего народа. Так завещали и предыдущие поколения.

Если говорить еще конкретней, языковая толерантность является одним из базовых условий национальной безопасности. Чрезмерный упор на формальный аспект вопроса, и вытекающие отсюда требования, что «все должно быть сделано непременно сейчас», могут иметь нежелательные последствия для страны.

Как сказал глава государства, казахский язык со временем станет языком межэтнического общения, и этот день не за горами. Число людей, свободно говорящих на казахском языке, становится с каждым днем все больше", - заключил Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2098580-dadebaev-kazahstan-strana-s-poliyazychnym-obshchestvom-no-edinstvennym-gosudarstvennym-yazykom/

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