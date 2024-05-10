Глава Администрации президента: Во время ЧС важно тщательно проверять любую информацию

Руководитель Администрации президента Казахстана Айбек Дадебаев дал большое интервью телеканалу Jibek Joly. Он прокомментировал появившуюся ранее информацию о хищении 1 млрд тенге, выделенных на борьбу с паводками.

Журналист телеканала отметил, что для ликвидации последствий паводков, нанесших ущерб нескольким регионам страны этой весной, были выделены бюджетные деньги. Ранее в Сети появилась информация, что из выделенных денег уже украли 1 млрд тенге.

"Насколько правдива эта информация? И разве президент не поручил сделать весь процесс распределения средств прозрачными для народа? Как выполняется это поручение?" - спросил интервьюер.

Дадебаев в ответ отметил, что сейчас очень важно не допустить фальсификации и предоставить общественности правдивую информацию.

"Что касается информации, распространенной Агентством финансового мониторинга, то, похоже, некоторые граждане неправильно поняли информацию о том, что 1 млрд тенге, выделенные ранее, то есть еще до паводков, на гидротехнические объекты, были расхищены.

В действительности средства выделялись в предыдущие годы на обеспечение ремонта гидротехнических сооружений и строительство плотин. То есть это не средства, выделенные в этом году на борьбу с последствиями паводков.

Поэтому, чтобы не будоражить общественность неправдивыми сведениями, очень важно во время чрезвычайной ситуации тщательно проверять любую информацию и излагать на понятном гражданам языке", - рассказал руководитель Администрации президента.

Он также сообщил, что для удобства граждан открыт специальный сайт qoldau.gov.kz. На этом сайте имеется функция приема заявлений от граждан на получение различных выплат, включая реконструкцию, ремонт и строительство поврежденного жилья.

По словам Дадебаева, на сайте будет создана специальная страница для отслеживания выделенных средств. Пострадавшие жители смогут войти в систему, введя свои ФИО и ИИН, и получить информацию о видах помощи, на которые они имеет право. Эта функция будет запущена в ближайшее время. Таким образом, каждый пострадавший от паводков гражданин может контролировать процесс оказания помощи.