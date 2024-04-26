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АФМ участвует в Международном форуме по противодействию отмыванию доходов

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Кресла стоят в кабинете
Кабинет. Иллюстративное фото: hxdbzxy/Getty Images

Делегация АФМ принимает участие в Международном форуме по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с председателем Дмитрием Малаховым принимает участие в работе Международного научно-практического форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Масштабное мероприятие проходит 24-26 апреля в городе Нижний Новгород (РФ).

"На полях форума подразделения финансовых разведок Российской Федерации, ОАЭ, КНР, Египта, Бразилии, Кубы, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и других стран обсуждают актуальные риски и угрозы ОД/ФТ, в том числе с применением новых технологий, а также механизмы международного сотрудничества в целях нивелирования наднациональных уязвимостей в данной сфере", — говорится в сообщении АФМ

Представители АФМ в ходе выступлений на Форуме делятся практикой противодействия использования виртуальных активов в ОД/ФТ в Казахстане, а также проводимых страной усилий по возврату преступных активов.

Дмитрий Малахов также принял участие в работе 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовых разведок.

Сообщается, что главы финразведок стран-участниц СРПФР утвердили планы работ Совета и его рабочих групп на текущий год, обсудили оперативную обстановку в регионе в области ПОД/ФТ, а также дальнейшие меры по минимизации связанных с ОД/ФТ рисков.

Отметим, СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Совет призван обеспечить защищенность граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, на полях Форума проведен ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с главами ПФР иностранных государств, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2091638-delegaciya-afm-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-forume-po-protivodeystviyu-otmyvaniyu-dohodov-i-finansirovaniyu-terrorizma/

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