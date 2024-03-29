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Министр Балаева сообщила о запуске сайта по продвижению национального бренда Казахстана

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Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о запуске сайта Qazaq Culture – проект создан в целях популяризации культурного наследия Казахстана, продвижения национального бренда, передает NUR.KZ.

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила в Facebook о запуске уникального проекта Qazaq Culture – информационно-просветительская платформа создана в этом году при поддержке ведомства в целях популяризации культурного наследия страны, продвижения национального бренда.

"Создание сайта Qazaq Culture является важным шагом в привлечении внимания мирового сообщества к культурному наследию и разнообразию Казахстана. Пропаганда культурных ценностей в нашей стране, а также в ближнем и дальнем зарубежье остается одной из приоритетных задач, которые глава государства ставит перед нами.

Проект охватывает восемь языков, в том числе 6 официальных языков ООН, а также казахский и турецкий.

Это позволит каждому человеку, независимо от его местонахождения, ознакомиться с музеями, библиотеками, театрами, золотым фондом национального кино и музыки, выставками, музеями-заповедниками", – пишет министр.

Она добавила, что посетители смогут получить информацию о театральных постановках, казахстанской киноиндустрии, библиотеках, архивах, туристических местах, ремеслах и рукоделии, архитектурных достижениях Казахстана.

Кроме того, на портале будут широко использоваться информационные технологии.

"Qazaq Culture позволит посетителям исследовать регионы Казахстана и их достопримечательности посредством виртуальных 3D-туров. А с помощью искусственного интеллекта каждый гость сайта сможет изменить свою фотографию и увидеть себя в качестве батыра или воительницы Великой степи", – гласит пост.

Перейти на сайт можно по этой ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2075673-ministr-balaeva-soobschila-o-zapuske-sayta-po-prodvizheniyu-natsionalnogo-brenda-kazahstana/

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