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Депутаты инициируют законопроекты о борьбе с лудоманией

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Игральный стол с картами
Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Начата практическая реализация инициатив, выдвинутых на третьем заседании Национального курултая. Сегодня в Комитете по социально-культурному развитию мажилиса состоялась презентация законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующих ему поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает BaigeNews.kz.

"В Атырауской речи глава государства сказал о том, что законопроект по борьбе с лудоманией необходимо принять до конца текущей сессии парламента. И сегодня проект был презентован руководителем фракции партии Amanat Елнуром Бейсенбаевым", - отметил госсоветник Ерлан Карин.

Законопроекты, разработанные по инициативе парламентариев, нацелены на защиту населения от формирования игровой зависимости, предупреждение негативных социальных, экономических, правовых последствий лудомании для граждан и их семей.   

"Особо стоит отметить, что в обсуждении законопроекта приняли участие как депутаты парламента, так и члены Национального курултая и Совета по молодёжной политике при президенте, которые одними из первых актуализировали данную проблему в общественном поле", - заключил Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2074371-deputaty-initsiiruyut-zakonoproekty-o-borbe-s-ludomaniey/

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