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Токаев подписал закон о трансфертном ценообразовании и ратифицировал конвенцию о трансграничных реках

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В понедельник, 25 марта, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов. Об этом сообщили в Акорде, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Акорды, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования".

Отмечается, что документ направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.

Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования, говорится в сообщении.

Помимо этого, глава государства сегодня подписал закон РК "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков".

На сайте Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана уточняется, что конвенция является международным документом, который обеспечивает справедливое распределение трансграничных рек, озер и связанных с ними подземных вод, а также регулирует их использование.

Сейчас участниками конвенции являются 37 государств.

В соответствии с конвенцией, государство водотока принимает необходимые меры, чтобы не причинять вред другим государствам при использовании международного водотока на своей территории и регулярно делится доступными данными о водотоке, качестве воды и соответствующими прогнозами. Кроме того, государства водотока консультируют друг друга, ведут переговоры о влиянии запланированных мероприятий на международный водоток, пояснили в министерства.

"Конвенцией определены меры по строительству гидротехнических сооружений, а именно строительство не санкционируется без согласия заинтересованных сторон. Следуя этим принципам, будет обеспечена согласованная реализация водохозяйственных мероприятий в рамках сотрудничества с соседними государствами.

Кроме того, министерство будет решать вопрос совместного использования вод трансграничных рек через межгосударственную водохозяйственную комиссию", - объяснял первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073039-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov/

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