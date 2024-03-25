Казахстан договорился с еще одной страной о выдаче осужденных
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Сегодня в рамках визита министра иностранных дел Кипра состоялась церемония подписания соглашения между РК и Кипром о передаче осужденных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ГП.
Как сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры, соглашение было подписано генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым и Министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.
"Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране.
Это в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности", - пояснили в Генпрокуратуре.
Такую же возможность получат и граждане Кипра в случае их осуждения в Казахстане.
"Заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями статьи 11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц.
Отмечается, что Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан.
На сайте Генпрокуратуры сообщается, что на 2023 год Казахстан сотрудничал с 34 странами в уголовно-правовой сфере. С этими государствами заключены договоры:
- о правовой помощи по уголовным делам;
- о выдаче разыскиваемых лиц;
- о передаче осужденных лиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073033-kazahstan-dogovorilsya-s-esche-odnoy-stranoy-o-vydache-osuzhdennyh/