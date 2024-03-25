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Казахстан договорился с еще одной страной о выдаче осужденных

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Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в рамках визита министра иностранных дел Кипра состоялась церемония подписания соглашения между РК и Кипром о передаче осужденных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ГП.

Как сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры, соглашение было подписано генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым и Министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

"Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране.

Это в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности", - пояснили в Генпрокуратуре.

Такую же возможность получат и граждане Кипра в случае их осуждения в Казахстане.

"Заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями статьи 11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц.

Отмечается, что Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что на 2023 год Казахстан сотрудничал с 34 странами в уголовно-правовой сфере. С этими государствами заключены договоры:

  • о правовой помощи по уголовным делам;
  • о выдаче разыскиваемых лиц;  
  • о передаче осужденных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073033-kazahstan-dogovorilsya-s-esche-odnoy-stranoy-o-vydache-osuzhdennyh/

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