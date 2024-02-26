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МЧС расширили полномочия после вмешательства прокуроров

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Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: Thomas Winz / Getty Images

По требованию транспортной прокуратуры МЧС принят новый НПА - ранее надзорный орган обращал внимание правительств на существующие проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в транспортной прокуратуре, к одной из значимых проблем относилась невозможность оказания своевременной медико-спасательной помощи по принципу "золотого часа".

Этому способствовала нерациональная дислокация трассовых медико-спасательных пунктов.

В надзорном ведомстве пояснили, что на сегодня некоторые трассовые пункты вместо отдаленных и особо опасных участков располагаются вблизи населенных пунктов, где уже имеются больницы с соответствующим медицинским резервом.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям не обладало необходимыми полномочиями по передислокации таких пунктов. После вмешательства прокуратуры правительством в положение о вышеуказанном органе внесены поправки, расширяющие его компетенцию.

В результате впервые приказом министра по ЧС утверждена методика определения мест по размещению и передислокации трассовых пунктов в виде нормативного правового акта", - отметили в ведомстве.

Отметим, на официальном сайте Национального координационного центра экстренной медицины говорится, что основной принцип правила "золотого часа" заключается в том, чтобы максимально быстро и эффективно оказать медицинскую помощь пострадавшему, чтобы увеличить его шансы на выживание и минимизировать риск возникновения непоправимых последствий для здоровья.

Сюда же входит выполнение реанимационных мероприятий, оказание первой помощи в случае кровотечений или переломов, а также обеспечение доставки пострадавшего в медицинское учреждение с наличием специализированного оборудования и квалифицированного персонала.

В первый час жизни врачи и медицинская бригада должны оценить состояние пациента, провести диагностику и начать необходимое лечение. В этот период можно принять такие меры, как восстановление дыхания и сердечной деятельности, остановка кровотечения, стабилизация костей и суставов, а также предоставление болевого облегчения.

Важно заметить, что правило золотого часа имеет связь не только с медицинской помощью, но и с быстрым оказанием помощи обычными людьми. Навыки первой помощи и умение реагировать на происшедшие травмы или недуги могут спасти жизнь человеку, пока медицинская помощь не прибудет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062962-mchs-rasshirili-polnomochiya-posle-vmeshatelstva-prokurorov/

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