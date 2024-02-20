Мереке Пшембаев покинул пост вице-министра по ЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Мереке Пшембаев покинул свой пост по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Напомним, Мереке Пшембаев был назначен на должность вице-министра по ЧС в октябре 2020 года.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте МЧС РК, Мереке Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области.

Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. По специальности - инженер-строитель, экономист, менеджер. Кандидат технических наук.

С 1985 года - старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог. С 1988 по 1990 годы служил в Советской Армии;

С 1990-1996 годы занимал различные должности в квазигоссекторе;

В 1997-2000 годы занимал руководящие должности Министерства транспорта и коммуникаций РК;

С 2000 года - директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог;

С 2002 года - генеральный директор республиканского государственного предприятия "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК;

С 2013 года - вице-министр транспорта и коммуникаций РК;

С 2014 года - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК;

С марта 2019 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;

С октября 2020 года - вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.