Мереке Пшембаев покинул пост вице-министра по ЧС
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Мереке Пшембаев покинул свой пост по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
Напомним, Мереке Пшембаев был назначен на должность вице-министра по ЧС в октябре 2020 года.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте МЧС РК, Мереке Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области.
Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. По специальности - инженер-строитель, экономист, менеджер. Кандидат технических наук.
С 1985 года - старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог. С 1988 по 1990 годы служил в Советской Армии;
С 1990-1996 годы занимал различные должности в квазигоссекторе;
В 1997-2000 годы занимал руководящие должности Министерства транспорта и коммуникаций РК;
С 2000 года - директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог;
С 2002 года - генеральный директор республиканского государственного предприятия "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК;
С 2013 года - вице-министр транспорта и коммуникаций РК;
С 2014 года - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК;
С марта 2019 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;
С октября 2020 года - вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062045-mereke-pshembaev-pokinul-post-vitse-ministra-po-chs/