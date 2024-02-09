"Работу знает, начинать с нуля не придется": экс-депутат маслихата Абылкасимова о новом главе "Байтерека"

Экс-депутат маслихата Алматы Акбопе Абылкасимова поделилась своим мнением о назначении Рустама Карагойшина на пост главы национального холдинга "Байтерек".

Как отметила Абылкасимова, сейчас в стране идет смена кадров Старого Казахстана на Новый, ставку президент делает на молодых, незапятнанных в скандалах и умеющих работать.

"Как показала недавняя смена правительства, всех тех, кто не справляется, без сожалений меняют на новые кадры. Возможно, конечно придется часто менять людей, но лучше путем селекции выбрать лучших из лучших, чем ждать результатов от не справляющихся кадров.

Очевидно, что такая стратегия имеет целью привнести новые идеи, энергию и свежий подход к решению сложных задач, с которыми сталкивается страна", - заявила экс-депутат.

Она добавила, что назначение Карагойшина Рустама на должность руководителя НУХ "Байтерек" вполне объяснимо.

Абылкасимова отмечает, что Карагойшин молодой, образованный, грамотный, с опытом руководства достаточно крупными компаниями за плечами.

Карагойшину 40 лет, он отучился в КИМЭП, начинал работать в Банке развития Казахстана (входит в структуру НУХ «Байтерек»).

В 2013-2015 годах занимал должность генерального директора ТОО «Сбербанк Лизинг». С февраля по май 2019 года был генеральным директором ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».

С 2019 по 2021 год занимал пост заместителя председателя правления АО НУХ «Байтерек», в том числе являлся членом совета директоров фонда развития предпринимательства «Даму» и членом совета директоров АО «Банк развития Казахстана».

"Таким образом, он работу знает, структуру холдинга тоже, то есть начинать с нуля не придется. У нас же проблема еще большая с тем, что когда ставят человека на должность без опыта, тот минимум полгода вникает в деятельность подведомственной организации, а сейчас времени на раскачку нет, нужен человек который сразу сможет начать работу.

Карагойшин в этом плане неплохая кандидатура, он ведь и в частном бизнесе успел поработать, знаком с проблемами бизнеса, понимает, как нужно привлекать инвестирование в проекты. Не справится - всегда можно убрать и найти другого, того, кто будет лучше.

Поэтому предлагаю преждевременные выводы не делать, посмотреть. Время лучший оценщик, критиковать всегда сможем, главное, чтобы критика была по делу, а то у нас любят осуждать человека просто за получение назначения, что не есть хорошо, как мне кажется.

В условиях быстро меняющейся ситуации в стране важно привлекать к руководству тех, кто способен эффективно и оперативно принимать решения. Пусть новый руководитель покажет свои способности, а народ, я думаю, будет готов поддержать и оценить его работу на основе фактических результатов", - поделилась своим мнением Акбопе Абылкасимова.